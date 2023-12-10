تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد في البورصة السلعية بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام



كشف حسام الجراحي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية عن أن إجمالي كميات القمح المستورد المتداولة عبر البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022 وحتى الآن بلغ نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.

وقال الجراحي إن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح بمعدل جلستين في الأسبوع (الأحد والأربعاء) وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية فيما بلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح ما بين 50 إلى 85 طنا لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.