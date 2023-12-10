تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و802 شاحنة و95 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1370 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، 448 شاحنة و85 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و354 شاحنة و10 سيارات، وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (PEETL) قادمة من اليمن، والعبارة أمل،بينما تغادر السفينة دليلة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و251 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آيلة وآور)، فيما يستعد ميناء بور توفيق اليوم لاستقبال السفينة (LILY OF SEA)، ومغادرة السفينة (النوي إكسبريس) متجهة إلى جدة.