نيوم السعودية تطلق شركة لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة

أعلنت "نيوم" السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق شركة، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة تهدف لإعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن شركة نيوم للغذاء "توبيان"، ستعتمد على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر خمس ركائز أساسية هي، الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ، والاستزراع المائي المتجدد، والأغذية المستحدثة، والتغذية المخصصة، والإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

كما ستعمل الشركة على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين.

وأوضحت أنه تم إطلاق "توبيان" بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف رؤية 2030، لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.