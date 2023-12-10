انعقاد مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي في بكين الثلاثاء القادم

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تنعقد في العاصمة الصينية بكين يوم الثلاثاء القادم فعاليات "مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي" الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية بالتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، بمشاركة أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المؤتمر، الذي يعقد على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر 2023م، يهدف إلى تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.

 

وستتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، وعدد من ورش العمل في السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

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