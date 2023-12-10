السعودية تنتهي من ترتيب قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، يوم الأحد، عن انتهائه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار.

ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية "السعودية 2030".

وحسب بيان للمركز، صادر اليوم، يأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع لفترة تمتد 10 سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة. 

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