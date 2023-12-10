ارتفاع عجز الميزانية الإسرائيلية بسبب تكاليف حرب غزة خلال نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر


قفز عجز الميزانية الإسرائيلية في نوفمبر تشرين الثاني بفعل القفزة في التكاليف نتيجة لتمويل الحرب التي بدأت قبل شهرين مع غزة.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد العاشر من ديسمبر كانون الأول، بلغ عجز الميزانية مستويات 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني، فيما ارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% خلال فترة الإثني عشر شهرًا الماضية، مقابل مستويات 2.6% في أكتوبر تشرين الأول.

ووفقًا لمصدر بالوزارة، فإن العجز لعام 2023 سينتهي عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب رويترز.

أما على مستوى الإيرادات، فانخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي نتيجة التأجيلات الضريبية بسبب الحرب.

وكان تقرير لـ Financial Times، وقد صدر في النصف الثاني من نوفمبر تشرين الثاني قد أظهر  أن إسرائيل جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ابتعدت عن السوق المفتوحة لإصدار السندات بهدف رغبتها في جمع التمويل سريعًا ودون جذب انتباه غير مرغوب فيه، أو أنه قد يكون إشارة على مدى القلق الذي أصبح فيه بعض المستثمرين بشأن شراء السندات الإسرائيلية.

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