حسين فهمي: الإقبال الكثيف من السيدات للمشاركة في هذا العرس الانتخابي كان ملفتا للنظر

قال الفنان الكبير حسين فهمي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل المواطنين، موضحا: "من حقنا نختار من يحكمنا، والمشاركة في الانتخابات من شيم المجتمعات المتحضرة".

العالم يتابع الانتخابات الرئاسية

وأضاف “فهمي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد أن مصر دولة كبيرة ولها مواقف تاريخية كبرى، يستلزم على مواطينها المشاركة في الانتخابات لاختيار الحاكم، مشيرا إلى أن العالم يتابع الانتخابات الرئاسية المصرية بشكل كبير وترفع الدول تقارير عنها"، معلقا: “أنا دافع ضرائب.. ومن حقي اختيار مرشحي”.

كثافة وجود الشباب

وأكمل حسين فهمي: "أكثر ما عجني ولفت نظري في الانتخابات هو كثافة وجود الشباب، وهذا يعكس الاهتمام بالديمقراطية والتي تعتبر أفضل شيء وصل إليه الجنس البشري، والانتخابات الرئاسية من أدوات الديمقراطية التي يجب أن نستفاد منها لتعيش حياة أفضل.

كما أشاد بتواجد النساء في الانتخابات الرئاسية حيث قال: “ الإقبال الكثيف من السيدات للمشاركة في هذا العرس الانتخابي كان ملفتا للنظر”.