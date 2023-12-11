تعرف على تفاصيل طقس اليوم.. وسقوط أمطار في هذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين، سيكون لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب بيان توقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة وتصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.