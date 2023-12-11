عاجل| شعبة الذهب: ارتفاع الأسعار بالأسواق 20 جنيها عن السعر العادل.. وتسعير الذهب عند 49.66 جنيها للدولار

كشفت شعبة الذهب بتحاد الغرف التجاري أن هناك فجوة سعرية بين السعر الذهب بالأسواق، والسعر العادل تصل إلى 20 جنيها في الوقت الذي تم تسعير الذهب فيه عند مستويات 49.9 جنيها.

وبحسب شعبة الذهب بالغرف التجاريه فقد سجل سعر الذهب الاتي في الاسواق:

سعر الذهب عيار 21 السوق 2785 جنيها بالسوق.

سعر الذهب في السوق عيار 18 بلغ 2387 جنيها.

سعر الذهب في السوق عيار 24 بلغ 3182 جنيها.

بينما اوضحت العبة أن السعر العادل للذهب:



سعر العادل للذهب عيار 18 نحو 2362 جنيها.

سعر العادل للذهب عيار 21 نحو 2755 جنيها.

سعر العادل للذهب عيار 24 نحو 3149 جنيها.

وعالميا تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2013.20 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد "تسببت أرقام الوظائف القوية يوم الجمعة في إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في العام المقبل مما يوفر متنفسا للدولار وعوائد السندات ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب".

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 199 ألفا الشهر الماضي، وهي أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة. ودفع التقرير المتداولين إلى تقليص التوقعات بأن المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في شهر مارس آذار.