رئيس المقاولون العرب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام اللواء الدكتور محمد مندور رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدي  بشركة المقاولون العرب لادارة المرافق في العرس الانتخابي 
حيث ادلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤
وتجري الانتخابات الرئاسية لعام٢٠٢٤داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات ايام ١٠و١١و١٢ ديسمبر الجاري علي ان يبدأ التصويت من التاسعة صباحا ويبنتهي التاسعة مساءً

وتخطط شركة المقاولين العرب لادارة المرافق إلى الدخلول إلى عدك دول افريقية خلال العام المقبل والتوسع بشكل اكبر في تشغيل وصيانة المشروعات العقارية بالقطاع الخاص والحكومة

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