سرطان اللثة هو نوع نادر من الأورام السرطانية يبدأ في الأنسجة اللثوية. على الرغم من ندرته، إلا أنه يستحق الاهتمام الفوري نظرًا للتأثير الكبير الذي يمكن أن يكون له على صحة الفم والجهاز الهضمي.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات الالية كل ما تريد معرفتة عن أعراض سرطان اللثة وكيفية الوقاية منه.

أعراض سرطان اللثة:

1.تغيير في لون اللثة:

يمكن أن تظهر بقع أو تغيرات في لون اللثة، مثل الأحمرار أو البياض غير المعتاد.

2.تورم اللثة:

الانتفاخ أو التورم في اللثة يعتبر علامة مبكرة للتنبيه.

3.نزيف اللثة:

يمكن أن يحدث نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان أو حتى دون سبب واضح.

4.آلام أو تورم في الفك:

الشعور بألم في اللثة أو الفك، أو وجود كتلة أو تورم.

5.تغيرات في الطريقة التي تلتهم بها الطعام:

صعوبة في المضغ أو بلع الطعام، وهذا يمكن أن يرجع إلى وجود كتلة أو تضيق في الفم.

6.قروح لا تشفى:

ظهور قروح في اللثة أو الفم لا تشفى بسهولة.

7.فقدان الوزن غير المبرر:

فقدان الوزن الغير مبرر قد يكون علامة على تطور المرض.

وسائل الوقاية من سرطان اللثة:

1.النظافة الفموية الجيدة:

الاعتناء بنظافة الفم بشكل دوري، بما في ذلك تنظيف الأسنان واللثة واستخدام الخيط الطبي لإزالة البلاك.

2.الفحص الدوري لدى الطبيب الأسنان:

يجب إجراء فحوصات دورية لدى طبيب الأسنان للكشف المبكر عن أي تغييرات غير طبيعية في الفم.

3.تجنب التدخين:

التدخين يعتبر عاملًا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان اللثة، لذا يجب تجنبه.

سرطان اللثة| الأعراض ووسائل الوقاية "تفاصيل"

4.تجنب التعرض لأشعة الشمس:

في حالة استخدام السيجار أو النرجيلة، يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

5.تناول غذاء صحي:

اتباع نظام غذائي صحي يساعد في تعزيز الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك سرطان اللثة.

6.التوعية الصحية:

تشجيع الناس على فهم العلامات والأعراض المحتملة لسرطان اللثة والبحث عن الرعاية الطبية إذا كانت هناك أي شكوك.

في النهاية، يعتبر التشخيص المبكر والوقاية الفعّالة هما السبيل الأمثل للتعامل مع سرطان اللثة. تشجيع الوعي بين الناس حول هذا المرض وأهمية الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان يساهمان في الحفاظ على الصحة الفموية والوقاية من تطور المشاكل الصحية.