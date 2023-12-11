كيان شباب مصر يسهل عملية دخول المواطنين للجان بالشرقية

تواجد عدد من كيان شباب مصر بمحيط لجنة الشهيد أحمد وحيد، ومدرسة الثانوية الزراعية، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي،مع بدء توافد المواطنين على اللجان، وذلك للتيسير على الناخبين وتنظيم عملية دخولهم للجان الانتخابية.

وقد فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية علاوة على تواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهم للجان الإنتخابية.

فيما بلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات