تعد الطفرة في جينات BRCA من القضايا الوراثية التي تشغل الباحثين والأطباء، حيث يرتبط وجود هذه الطفرات بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان في هذا الموضوع.

سنستعرض الأساسيات حول طفرة BRCA وكيف يمكن أن تلعب دورًا في تحديد مخاطر السرطان.

ما هي طفرة BRCA؟

BRCA هي اختصار للجينات التي تشمل BRCA1 وBRCA2، واللتين تلعبان دورًا مهمًا في إصلاح الخلل في الحمض النووي (الدي إن إيه) ومنع تكون الأورام السرطانية.

طفرات في هذين الجينين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي وسرطان المبيض.

الارتباط بين طفرة BRCA والسرطان:

1. سرطان الثدي: يشير البحث العلمي إلى أن النساء اللواتي يحملن طفرات في BRCA1 أو BRCA2 يكون لديهن خطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي. يُقدر أن نسبة الاحتمال تكون أعلى من 50٪ في بعض الحالات.

2.سرطان المبيض: تزيد الطفرات في BRCA1 وBRCA2 أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المبيض. النساء اللواتي يحملن طفرات في هذه الجينات يمكن أن يكون لديهن خطر يصل إلى 40٪ أو أكثر.

الاختبار الجيني وتحليل المخاطر:

1.اختبار BRCA: يُجرى اختبار BRCA لتحديد ما إذا كانت هناك طفرات في هذين الجينين. يمكن أن يكون الاختبار ذا أهمية خاصة للأشخاص الذين يملكون تاريخ عائلي لسرطان الثدي أو المبيض.

2.تحليل المخاطر: بناءً على نتائج الاختبار، يمكن للأفراد تحليل مخاطرهم الشخصية للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض. هذا يسمح باتخاذ قرارات أفضل حول التشخيص المبكر والوقاية.

طفرة BRCA|هل يوجد مسبب للسرطان في جيناتك

التدابير الوقائية:

1.الفحص الدوري: يُفضل للأفراد ذوي خطر عالي القيام بفحوصات دورية للثدي والمبيض للكشف المبكر عن أي علامات محتملة للسرطان.

2.الاستشارة الوراثية: يمكن للأفراد الذين يفكرون في إجراء اختبار BRCA الاستشارة مع خبراء الوراثة لفهم النتائج واتخاذ قرارات مستنيرة.

3.الوقاية الكيميائية: بعض الأفراد اللواتي يحملن طفرات في BRCA قد يستفيدن من الوقاية الكيميائية، مثل تناول الأدوية المضادة للهرمونات.

الختام

تظل طفرة BRCA قضية هامة في مجال الصحة الوراثية والوقاية من السرطان. يُشجع الأفراد الذين يعتقدون أن لديهم ت

اريخ عائلي لسرطان الثدي أو المبيض على النظر في الاختبار الجيني واتخاذ الخطوات الوقائية المناسبة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.