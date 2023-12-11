بطلة مصر فى الجمباز شهد عمرو فى نادى النادى بقيادة الخواجه



انتقلت بطلة مصر فى الجمباز شهد عمرو من أكاديمية هيليوبلس إلى نادي النادي وذلك تحت قيادة مدرب المنتخب محمد الخواجه ورامى العجمى رئيس سبورت هوم .

و نجحت نجمة الجمباز المصري شهد عمرو في تحقيق المزيد من الإنجازات وذلك بعدما تمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية في عدة بطولات آخرها كأس مصر وايضا حصولها على ميدالية الذهبية في بطولة الفراعنة الدولية.

ومن جانبه أكد محمد الخواجه مدرب منتخب الناشئين أن الفترة القادمة ستشهد ظهور أبطال جدد فى اللعبة قادرين على رفع اسم مصر عاليا مشيرا إن رئيس الاتحاد الدكتور إيهاب امين لم يبخل بأى دعم سواء مادى أو معنوى للنهوض باللعبة وهذا ما سيظهر فى الفترة القادمة.

وأضاف الخواجه" بأن شهد ستكون احد أبطال اللعبة فى مصر فى الفترة المقبلة

جدير بالذكر أن شهد عمرو صاحبة 10 سنوات نجحت في الصعود إلى منصات التتويج اكثر من مرة لتكون أصغر لاعبه تنجح في احراز العديد من الالقاب المحلية والدولية فى هذه المرحلة.