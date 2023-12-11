نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يترأس اجتماع الوحدة المركزية لتقنين الأراضي المضافة لأحوزة المدن الجديدة

ترأس المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، اجتماعًا للوحدة المركزية المختصة بالتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ورؤساء أجهزة مدن (الشروق – العبور الجديدة - سفنكس الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد ).



عُقد الاجتماع بهدف متابعة مستجدات ملفات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لتلك المدن، وحرصًا على مصالح المواطنين والكيانات الموجودة بتلك الأراضي.



وخلال الاجتماع، وجه المهندس عبد المطلب ممدوح، بدفع إجراءات العمل على تقنين الأراضي الواقعة بمنطقة الرابية بالنسبة للمناطق المضافة لمدينة الشروق، بجانب المناطق الأخرى المضافة للمدن الجديدة، حيث تضمن التوجيه سرعة تنفيذ أعمال تمهيد الطرق، وتنفيذ المرافق الرئيسية للمنطقة.



وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات التي تخص طلبات واستفسارات المواطنين بمدينة الشروق، والمدن الأخرى، وسبل تذليل المعوقات.

وبالنسبة للجانب الإدارى، وجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بالتجهيز لعمل قرعة التسكين ونشر أسماء أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية فور اعتمادها، بهدف الإسراع فى الإجراءات، حرصًا على مصالح المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.



وأهاب رئيس جهاز مدينة الشروق، بأصحاب طلبات التقنين المنشور أسمائهم على صفحة الجهاز، ضرورة الحضور شخصيًا في اليوم المحدد، بهدف استكمال الإجراءات طبقًا لخطة العمل المعتمدة فى هذا الشأن.

