تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة



استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية،10 سفن حاويات وبضائع عامة وغادرته 12 سفينة، وتم التداول على 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2528 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، وقطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5102 شاحنة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 132066 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 339355 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35896 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39063 طنا.