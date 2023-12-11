تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وجرى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و730 شاحنة و24 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1270 راكبا بموانئها.

وأضافت الهيئة  أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع و368 شاحنة و6 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع و362 شاحنة و18 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا اليوم استقبل السفينتين "دليلة والحرية"، بينما غادرته العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1925 طنا و247 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وآور.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 10-12-2023 في الدوري الإسباني [ سقوط البارسا ]

الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم في كأس الملك

أهداف مباراة الهلال والتعاون اليوم 11-12-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين

ملخص وأهداف مباراة الهلال والتعاون اليوم في ربع نهائي كأس الملك

آلحين الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم في ربع نهائي كأس الملك

جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. التشكيل المثالي يشهد مفاجآت بالجملة

عاجل ورسميًا.. الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا

عاجل.. مسلم يعلن طلاقه من ميكا البغدادي