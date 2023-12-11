تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وجرى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و730 شاحنة و24 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1270 راكبا بموانئها.

وأضافت الهيئة أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع و368 شاحنة و6 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع و362 شاحنة و18 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا اليوم استقبل السفينتين "دليلة والحرية"، بينما غادرته العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1925 طنا و247 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وآور.