"منهم من يحمل علم مصر".. طوابير داخل مدرسة الوراق الثانوية بنات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أخبار مصر
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

وقف عدد من الشباب في طوابير، داخل مدرسة الوراق الثانوية بنات، تمهيدًا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتشهد المدرسة إقبال غير مسبوق من قبل الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات، حيث يحرص الجميع على المشاركة بإدلاء أصواتهم من أجل التعبير عن الحرية.

وينتهي الإدلاء بالأصوات في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، بعد ساعتين ونصف من ذلك التوقيت، حيث أن تفتح لجان الاقتراع أبوابها يوميًا على مدار ثلاث أيام، بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في الانتخابات غدًا الثلاثاء.

الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

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