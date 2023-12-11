بمواصفات عالمية على أراضي مصرية... نيفرلاند مملكة الصغار

تعتبر محافظة البحر الأحمر من أهم محافظات مصر من حيث المقومات السياحية والمتمثلة في المناخ المعتدل طوال أيام العام والشواطئ المتنوعـــــة طولا وعرضًا والأحـياء المائيـة النــــادرة وبانوراما الأعشاب والمحميات الطبيعية والخلجان والسلاسل الجبلية الخلابة وكل هذه المقومات لا توجد مجتمعة في كثير من بلدان العالم.

وتعتبر الغردقة منطقة مفتوحة للاستثمارات في مجالات متعددة ونظرًا لأن الاستثمار هو البوابة الذهبية للتنمية في مصر فإن محافظة البحر الأحمر تدعم الاستثمار بمختلف الطرق المتاحة وتشجع المستثمرين بتوفير كافة التسهيلات وتذليل العقبات، لتتمتع المحافظة بأنواع مختلفة من الاستثمارات التي تعود بالنفع والتنمية لتلك البقعة الغالية من ارض مصر.

ومن هنا طور كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري السياحة في البحر الأحمر ومالك مجموعة بيك الباتروس مفهوم السياحة بمعني جديد ومختلف وخلق سياحية ترفيهية كنوع جديد داخل محفظة البحر الأحمر عن طريق أنشاء مدينة ترفيهية متكاملة الأركان تحت مسمي مدينة نيفرلاند لتغيير منظور السياحة في البحر الأحمر وهو ما تم افتتحاها في العام الماضي بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسي ومحافظة البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.

ولم يصمت كامل أبو على عند هذا الحد بعد افتتاحه لأكبر مدينة ترفيهية في مدينة الغردقة بل فاجئنا بعد 365 يوما بتطور هذه المدينة حيث أصبحت مملكة للصغار الذين يعشقون جنون الترفيه والألعاب بمختلف أنواعها سواء مائية، ترفيهية، إلكترونية،رياضية، ملاهي برية لتصبح المملكة الذي أطلق عليها مدينة «نيفر لاند» هيا مملكة الصغار في البحر الأحمر بل على مستوي السياحة الترفيهية في مصر والشرق الأوسط.

فكلنا نعلم بأن الطفل هو المحرك الأساسي لأسرته في كيفية اختيار مكان قضاء الإجازات والرحلات فهي بمثابة تحفة معمارية على الأراضي المصرية وواجه مشرفة لمصر لجذب أكبر عدد من السياح الأجانب فهي مدينة متكاملة وتعتبر مملكة لدي الأطفال وللقطاع السياحي المصري لما تحتويه من كل الألعاب الترفيهية و الإليكترونية الخاصة بالأطفال صغار السن

جدير بالذكر أن مدينة نيفر لاند أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط وذلك ضمن التخطيط لترويج الغردقة كمقصد سياحي عالمي متكامل الخدمات من منتجعات وألعاب مائية تنافس منطقة الشرق الأوسط لجذب أكبر عدد من السياح حول العالم، وأيضًا مطاعم وكافيهات ومحال تجارية عالمية وبالطبع النشاط الترفيهي لا يكتمل إلا بالمسارح والعروض الفنية اليومية من كل ثقافات العالم والألعاب الإلكترونية وتشمل المدينة السياحية علي ١٥٥٠ غرفة وجناح فندقي ومسرحًا كبيرًا، لخلق تجربة سياحية ساحرة لمقيمي المنتجع ولكل زوار الغردقة والبحر الأحمر، ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات التي تخاطب كل الأذواق العالمية، كما تحتوي أيضًا على العديد من المحال التجارية