الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

نقدم لكم بث مباشر مشاهدة مباراة alnasr vs walshabab يلا شوت في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، اليوم الإثنين الموافق 11 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام 2023، والتي تقام ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين «كأس الملك» هذا الموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب».

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة الشباب في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدرب البرتغالي لويس كاسترو. يأتي هذا اللقاء بعد أداء رائع من الفريق في مباراة الدور السابق، حيث نجح في خطف بطاقة العبور إلى هذا الدور بعد الفوز الصعب على الاتفاق بهدف نظيف في الوقت الإضافي، وقعه النجم السنغالي ساديو ماني.

من المتوقع أن يكون لقاء النصر والشباب مثيرًا ومليئًا بالتحديات، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة. يسعى النصر لتكرار أداءه الرائع وتحقيق الفوز الذي يضمن له المضي في البطولة، في حين يسعى الشباب لمواصلة مسيرته القوية بعد الفوز المثير على الفتح في الدور السابق.

تأتي هذه المواجهة في إطار التنافس الشديد الذي يشهده الكرة السعودية، وتعد فرصة لعشاق الرياضة لمتابعة أداء الأساطير واللاعبين المميزين في مواجهة تحمل في طياتها الكثير من التشويق والإثارة. سيكون لهذا اللقاء أهمية خاصة في قلوب محبي النصر والشباب، حيث يترقبون بفارغ الصبر مواصلة الطريق نحو التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يستضيف التعاون وقمة بين النصر والشباب في ربع نهائي الكأس

وتميل كفة الاحتمالات إلى جانب الهلال الذي يدربه البرتغالي جيسوس في ظل صدارة الزعيم للدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، ومحافظة الفريق على سلسلة انتصاراته دون خسارة حتى الآن.

ويزيد من احتمال تفوق الهلال حصيلة المباريات المباشرة بين الفريقين من جهة، والتكامل العناصري في جميع الخطوط، بداية من الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، وصولًا إلى المدافع السنغالي كوليبالي وثنائي الوسط نيفيز وسافيتش، وأخيرًا قوة الهجوم الضاربة بقيادة الصربي ميتروفيتش وميشائيل ومالكوم.

في المقابل، يدخل التعاون تحت قيادة المدرب البرازيلي تشاموسكا بحثًا عن تكرار إنجازه بالفوز بالبطولة عام 2019، عندما أزاح الهلال من طريقه في نصف النهائي.

ويحتل التعاون المركز الرابع دوريًا وتسجل نتائجه هذا الموسم أرقامًا لافتة، ويبدو الفريق بأفضل حالاته بعد استعادة نغمة الفوز في آخر جولتين، ويعد الإسباني ميدران الرئة النابضة للفريق في وسط الملعب، بينما يشكّل الجامبي موسى بارو والبرازيلي بيدرو جواو قوة الفريق الضاربة في الجانب الهجومي.

متى موعد مباراة النصر والشباب في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة النصر والشباب هو يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 على ملعب نادي الشباب، وتنطلق صافرة بداية مباراة ربع نهائي كأس الملك الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك 2024؟

قنوات SSC هي الناقل الحصري لمسابقة كأس الملك 2024، وستكون مباراة النصر والشباب منقولة عبر شاشة SSC1 SD مجانًا فقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما لمتابعة المباراة بتقنية صورة فائقة الجودة، أو إذا كنت خارج السعودية، ستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD.

تشكيل النصر اليوم

نواف العقيدي

أيمن يحيى - إمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام

سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش

ساديو ماني - أوتافيو - أندرسون تاليسكا

كريستيانو رونالدو

تشكيل الشباب اليوم

كيم سيونغ جو

فواز الصقور - إياغو سانتوس - رومان سايس - حمد اليامي

حسين القحطاني - ماجد كنبه - نواف السعدي

يانيك كاراسكو - عبد الله رديف - كارلوس جونيور

لقاء النصر ضد الشباب.. بانيغا أبرز غيابات قمّة النصر والشباب.. ؟

يتجدّد اللقاء بين النصر والشباب في الدور ربع النّهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ تعتبر هذه المباراة قمّة واعدة من بين أكثر المباريات إثارة للاهتمام في هذا الدور، النصر الذي ينافس الهلال على صدارة دوري روشن السّعودي ويسير بثبات في دوري أبطال آسيا، يلتفت مرة جديدة لمسابقة كأس الملك هو يعرف قيمتها، خصوصا وأنّ الرصيد البشريّ الذي يملكه المدرب لويس كاسترو يسمح له بالمنافسة على جميع الصّعد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

ويواجه النصر في ربع النّهائي نادي الشباب الذي يمر من فترة سيئة بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات له.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

ونخصص هذا الموضوع للحديث عن موعد مباراة النصر ضد الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين وعن أهمّ العناوين المرتبطة بها.

تشكيل النصر الرسمي اليوم

مشاهدة مباراة النصر اليوم يلا شوت

تشكيل الشباب الرسمي اليوم