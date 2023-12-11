ممدوح عيد يعتذر عن حضور حفل الأفضل في إفريقيا 2023

الفجر الرياضي
ممدوح عيد
ممدوح عيد

اعتذر المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، عن عدم حضور حفل اختيار الأفضل في قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٣ والذي يقام مساء اليوم في مدينة مراكش المغربية.

وتلقى رئيس نادي بيراميدز دعوة رسمية في وقت سابق من الجامعة المغربية لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي، كاف، لحضور الحفل، إلا أن تأخر طائرته بسبب بعض الظروف الجوية حال دون تواجده في المغرب لحضور الحفل.

في سياق مختلف، أبدى المهندس ممدوح عيد حزنه الشديد على نتيجة التعادل السلبي التي خرجت عليها مباراة بيراميدز أمام صن داونز في جنوب إفريقيا بثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق استحق الخروج بنتيجة الفوز، وأضاع عدة فرص بسبب عدم التوفيق.

أشار إلى أنه في ذات الوقت ورغم حزنه على ضياع الانتصار إلا أنه يشيد بأداء اللاعبين وإصرارهم وتنظيمهم خلال المباراة، وبذل مجهود كبير أمام منافس قوي، مشددا على أن الفريق جاهز لتحقيق النتيجة الأفضل في مجموعته لثقته في قدرات لاعبي بيراميدز وأنهم أفضل فنيا من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي واستكمالها سويا.

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شدد على أن الفريق أمامه حاليا مباراة هامة في الدوري أمام بلدية المحلة، ونسعى لفوز بها لمواصلة التربع على قمة جدول الدوري، ومواصلة سلسة النجاحات التي يسعى إليها النادي وتحقيق أهدافه بالصورة الكاملة.

بيراميدز ممدوح عيد الدوري المصري دوري نايل دوري النيل
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