الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع تحول الأنظار إلى اجتماع الفدرالي المرتقب



أنهت الأسهم الأوروبية، تعاملات جلسة بداية الأسبوع، الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول) في المنطقة الخضراء، بعد خسائر صباحية، في وقت تتحول فيه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وتخلصت الأسواق الاوروبية من الخسائر الصباحية، لتغلق على ارتفاع نسبته نحو 0.4%. وقادة أسهم وسائل الإعلام المكاسب بنسبة 1.2%، بينما استمرت معاناة الشركات العاملة بقطاع التعدين، والتي سجلت تراجعًا نسبته 0.9%.

أغلق مؤشر STOXX600 على مكاسب بنحو 0.36%، عند 473.96 نقطة.

وأغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاعات بنحو 0.21%، عند 16.794 نقطة.

كذلك أغلق مؤشر CAC الفرنسي في المنطقة الخضراء، على ارتفاع بنسبة 0.33%، ليصل إلى 7551 نقطة.

بينما تراجع المؤشر البريطاني FTSE منفردًا بنسبة 0.13%، ليغلق عند 7544 نقطة.

وقفزت أسهم Syensqo بنحو 18.8% في نهاية التعاملات، في أول يوم تداول لشركة الكيماويات المتخصصة منذ انفصالها عن الشركة البلجيكية متعددة الجنسيات Solvay.

وتراجعت أسهم شركة الطاقة المتجددة الألمانية Encavis بنسبة 8.7٪ بعد أن خفض مورغان ستانلي السهم من الوزن المتساوي إلى الوزن المنخفض.

وكان مؤشر الأسهم القيادية الأوروبية، قد أغلق الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركي لشهر نوفمبر(تشرين الثاني) انخفاضًا مفاجئًا في معدل البطالة. (للمزيد)

وتنتظر الأسواق أسبوعًا حاسمًا، يشهد قرارات الفائدة الأخيرة هذا العام، من جانب كل من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي، والذين من المتوقع إبقائهم على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة، ضمن سياسات التشديد النقدي المتبعة منذ العام الماضي 2022، لضمان كبح جماح التضخم حتى الوصول إلى المعدلات المستهدفة.