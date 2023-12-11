البيتكوين تتراجع إلى مستويات قريبة من الـ 40 ألف دولار

تراجعت عملة البيتكوين Bitcoin يوم الاثنين 11 ديسمبر (كانون الأول)، مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها العملة الرقمية.

انخفض سعر العملة المشفرة أخيرًا بأكثر من 3% ليصل إلى 42،151.38 دولارًا، وفقًا لـ Coinbase، بعد انخفاض كبير ليلة الأحد وصل إلى مستوى منخفض نحو نحو 40،300 دولار.

وتجاوزت قيمة عملة البيتكوين 44،000 دولار في الأسبوع الماضي، وتم تداولها تحت هذا المستوى مباشرةً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في السياق، تراجعت عملة Ethereum بنسبة 4% يوم الاثنين، لتصل إلى 2،238.38 دولار، بينما انخفض سعر Solana وRippleبنحو 5% لكل منهما.

تأتي هذه التحركات بعد ارتفاع بنسبة 12٪ لعملة Bitcoin في ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لموقع Coin Metrics، مع تزايد التوقعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد توافق على أول صندوق استثماري متداول لـ Bitcoin في أوائل يناير (كانون الثاني).

تقدر شركة Galaxy Digital حجم السوق القابل للتوجيه لصندوق Bitcoin ETF الأميركي بنحو 14 تريليون دولار في السنة الأولى بعد الإطلاق، وينمو إلى نحو 26 تريليون دولار في السنة الثانية.

وقال روب جينسبيرج من شركة Wolfe Research في مذكرة حديثة: "لا تزال عملة Bitcoin ساخنة للغاية.. يبدو أن العملة يتم تداولها بحماس لم نشهده منذ الأشهر الأولى من عام 2021عندما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.. شهد شهرا أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) ارتفاع الأسعار بنسبة 56٪ أخرى".

ارتفاع مطرد

وشهدت عملة Bitcoin ارتفاعًا مطردًا في الأسابيع الأخيرة، بعد فترة طويلة من هدوء السوق التي شهدت تداول السعر في نطاق ضيق لعدة أشهر.

أدى التراجع المفاجئ إلى ارتفاع كبير في عمليات التصفية. وفقًا لـ CoinGlass، إذ شهدت عملة Bitcoin عمليات تصفية طويلة بقيمة 93.44 مليون دولار على مدار الـ 12 ساعة الماضية بينما شهدت عملة Ethereum 65.42 مليون دولار.

ومرت العملات المشفرة في العام 2022 بأجواء عصيبة، فقدت على أثرها نحو تريليوني دولار، وتراجعت بيتكوين دون المستويات المرتفعة التي حققتها في العام 2021، فيما شهد العام انهيار عملات أخرى، مع تقديم FTX طلب إفلاس في الولايات المتحدة.

وسجلت بيتكوين أول تراجع فصلي في العام 2023، خلال الربع الثالث من العام، عندما انخفض سعرها بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بنسبة 13%. فيما عاودت خلال الأسابيع الماضية صحوتها.