ارتفاع معدل التضخم بالأردن 1.27% في نوفمبر على أساس سنوي

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول أن معدل التضخم في نوفمبر تشرين الثاني ارتفع 1.27% على أساس سنوي.
             
ومقارنة مع الشهر السابق، انخفض معدل التضخم 0.2%، وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر، الوقود والإنارة، والألبان ومنتجاتها.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشررين ثاني من عام 2023 ما مقداره 109.56 مقابل 108.19 لنفس الشهر من عام 2022، وجاءت مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 7.04% والتبغ والسجائر بنسبة 5.22% والايجارات بنسبة 3.25% والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 3.21%.

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