الليرة التركية تسجل مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل الدولار



لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق الاثنين 11 ديسمبر وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.



وهبطت الليرة 35% منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.



وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو حزيران وعين محافظة جديدة للبنك المركزي الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5% إلى 40%.



هذا وأظهرت بيانات رسمية سابقًا ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر تشرين الثاني مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.28% على أساس شهري.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها.