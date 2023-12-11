تراجع الإنتاج الصناعي السعودي في أكتوبر 12.3% بضغط من تراجع أنشطة التعدين



انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.3 % خلال أكتوبر 2023 على أساس سنوي، وعلى الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الإرتفاع، إلا أن تأثير الإنخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام.

سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضًا سنويًا قدره %12.3 خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، مواصلًا بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام، وبنظرة أكثر قربًا على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثرًا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وشكلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز %74.5 و%22.6 و%2.9 على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الأتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وتشير نتائج شهر أكتوبر 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة %18.4 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي في شهر أكتوبر من العام الحالي ليصل إلى 8،9 مليون برميل يومًيا. ومن جانب آخر فقد استمر نشاط الصناعة التحويلية في الإرتفاع، حيث ارتفع بنسبة،%0.6 كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفًاعا بنسبة %32.2 وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022م.

ومن جانب آخر فقد أشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة %0.9 مقارنة بشهر سبتمبر من العام الحالي، متأثرًا بانخفاض الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثالثة، حيث انخفض أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة،%0.4 كما انخفض كل من نشاطي الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة %1.0 و%7.0 على التوالي.