عاجل.. رد حاسم من الأهلي على التعاقد مع هذا المهاجم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 كشف الإعلامي مؤمن الجندي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع مهاجم جديد لقيادة خط هجوم القلعة الحمراء في يناير المقبل. 

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 الأهلي يؤكد خروج مروان حمدي من حسابات صفقات يناير

  وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "رد حاسم من إدارة الأهلي في مسألة التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المصري". 

 كان المصري البورسعيدي عرض مهاجمه مروان حمدي للبيع، بعد أزمة كبرى مع جماهير بورسعيد عقب البصق عليهم داخل الملعب.

  وأضاف قائلًا: "الأهلي شدد على عدم حدوث أي مفاوضات مع النادي أو اللاعب".  

وتابع: "لم يدخل الأهلي في مفاوضات وربما لن يحدث ذلك". 

واختتم مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات إدارة الأهلي، حيث يبحث الفريق الأحمر عن مهاجم جديد بديلًا الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم تقديمه للأداء المنتظر منذ انتقاله للنادي الأهلي مطلع الموسم الجاري.

الشحات يحصل على إذن من النيابة العامة  

وعلى جانب آخر، نجح محامي اللاعب حسين الشحات في استصدار إذن من النيابة العامة للسماح بسفر اللاعب مع بعثة القلعة الحمراء إلى جدة بالسعودية للمشاركة في مباريات بطولة كأس العالم للأندية، خاصة وأنه ما يزال متهما على ذمة التحقبقات في قضية التعدي بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.  

وذلك قبل إنهاء النادي الأهلي لإجراءات سفر البعثة للسعودية، حتى لا يفاجأ الجهاز الإداري بعدم قدرة الشحات على مغادرة البلاد في الوقت الحالي خاصة وأنه ما يزال على ذمة قضية متهما فيها، ولم يتم حسمها، وتحرك اللاعب مع محاميه للحصول على إذن النيابة بسفره ضمن بعثة الأهلي الرسمية مع العودة بمجرد انتهاء مشاركة الفريق في المونديال.

 

https://fb.watch/oTrwr8131B/?mibextid=Nif5oz

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