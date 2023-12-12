"الإدريسي" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الفجر السياسي
بوابة الفجر

أدلى السيد إدريس الشريف الإدريسي رئيس لجنة المصالحات بجمهورية مصر العربية، رئيس رابطة الأشراف  الأدارسة في العالم العربي والإسلامي، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الإمام الحسين بالدراسة - القاهرة.


وداعا "الإدريسي" جموع المحبين في جمهورية مصر العربية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم قبل غلق باب الاقتراع وذلك لتقدم مسيرة الوطن تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله.

وبلغ عدد المرشحين في انتخابات الرئاسة 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

كانت قد أعدت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية خصصت للجان ومقار للانتخابات.

يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية.

وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، أما في حالة وجود جولة إعادة تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

أخبار انتخابات الرئاسة السيد الإدريسي انتخابات الرئاسة التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024
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