"عمارة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى النائب الدكتور محمد عمارة بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك في مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بالعمرانية.

وتفقد "عمارة" عدة لجان بكلا من العمرانية والطالبية وذلك في أجواء جماهيرية حاشدة تسودها المحبة والتلاحم.

وجلس مع العديد من الأهل والأصدقاء وتبادلا الحديث حول آخر المستجدات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية وأهمية المشاركة في الانتخابات وعبر "عمارة" لأهله وأصدقائه عن سعادته وأن حبهم هو الوقود الذي يعمل به.

كما تفقد عمارة العديد من اللجان الانتخابية للإطمئنان على سير العملية الانتخابية في ذلك العُرس الديمقراطي.



وأشاد بجهود مؤسسات الدولة الوطنية والتلاحم الشعبي من كافة التيارات الشعبية والسياسية وذلك المشهد الذي سيدونه التاريخ بحروف من نور.

