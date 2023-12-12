عضو الجالية المصرية ببريطانيا يوجه رسالة للشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجه مصطفى رجب عضو الجالية المصرية في بريطانيا، رسالة للشعب المصري وطالبهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وفتح  أبواب لجان التصويت الانتخابي في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل الإدلاء  المواطنين الناخبين بصوتهم  لجان مدارس الدقي بالجيزة، خاصة مدرسة الآرومان.

حيث تشهد  الساعات الأولي إقبال كبير من المواطنين من أجل الإدلاء في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.
 

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