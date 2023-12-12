إقبال كبير من المواطنين على لجان البدرشين في آخر أيام الانتخابات

شهدت لجان البدرشين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في آخر أيام الانتخابات؛ للإدلاء بأصواتهم، بعد فتح أبواب الاقتراع في التاسعة صباح اليوم.

وتقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.