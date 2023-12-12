توقعات برفع المركزي الفائدة 3%

توقع بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس»أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تترواح بين 2 إلى 3% الاجتماع القادم للسيطرة على ارتفاع مستويات التضخم.

جاء تعديل هيرميس توقعتها لاسعار الفائدة من التثبيت إلى الرفع ه بعد تصريحات مديرة صندوق النقد التى أكدت خلالها انا الصندوق يعمل مع الحكومة على مواجهة التضخم أولا ثم إصلاح سعر الصرف.

وأضافت" هيرميس" أن تشديد السياسة النقدية فى ظل معدلات التضخم المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة سيدفع سعر «الكوريدور» للاقتراب من الفائدة الحقيقية، بالإضافة إلى منح «المركزى» مزيدًا من الوقت لتقييم الموقف



وكان البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماع السابق كما كان متوقعا، حيث تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض، وهو الأعلى تاريخيا.