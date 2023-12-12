بـ "الحصان والمزمار".. المصريون يحتفلون بالانتخابات الرئاسة على طريقتهم الخاصة في الوراق وجزيرة محمد

أخبار مصر
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفل المصريون بآخر أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية على طريقتهم الخاصة، بلجان جزيرة محمد والوراق بالجيزة؛ وذلك على أنغام المزمار وبالأحصنة.

وبعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

انتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة مصر مصر تنتخب الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي فريد زهران حازم عمر عبدالسند يمامه اخبار مصر اخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان انتخابات الرئاسة الان انتخابات الرئاسة اليوم انتخابات الرئاسة عاجل أخبار انتخابات الرئاسة تصويت المواطنين احتفالات المواطنين انتخابات رئاسة مصر انتخابات الرئاسة محافظات الجمهورية انتخابات الرئاسة بث مباشر انتخابات الرئاسة مباشر انتخابات الرئاسة مباشر الان انتخابات الرئاسة لحظة بلحظة
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة برشلونة وجيرونا اليوم 10-12-2023 في الدوري الإسباني [ سقوط البارسا ]

عاجل|إنزل شارك.. موعد نهاية التصويت وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أهداف مباراة الهلال والتعاون اليوم 11-12-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين

عاجل.. أول تعليق من بيرسي تاو بعد جائزة الأفضل داخل افريقيا 2023

ملخص وأهداف مباراة الهلال والتعاون اليوم في ربع نهائي كأس الملك

طوابير على لجان مدرسة الشهيد العميد سرور في زهراء مدينة نصر

تهنئة من الدوري الفرنسي للأهلي بسبب موديست (شاهد التفاصيل)

حزب الجيل الديمقراطي يسهم في تحفيز المشاركة الفعّالة في انتخابات الرئاسة 2024