مواطنون يتوافدون على اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد عمرو شكري بطور سيناء للإدلاء بأصواتهم

أخبار مصر
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

توافد عشرات المواطنين، منذ صباح اليوم، على اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد عمرو شكري بطور سيناء؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت مسيرات تجوب الشوارع؛ لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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