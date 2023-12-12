مطار مسقط الدولي الأول عالميًّا في معايير الأداء لعام 2023

حصل مطار مسقط الدولي على المرتبة الأولى عالميًّا في معايير الأداء لعام 2023، وفقًا لترتيب أفضل المطارات العالمية الصادر عن شركة "إيرهيلب"، بناء على معايير الأداء في الوقت المحدد، ومعالجة مطالبات التعويض، ومراجعات العملاء وغيرها من المعايير.

يأتي هذا التميز نتيجة الجهود المتواصلة والتعاون بين كافة الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات العاملة في مطار مسقط الدولي.

وقد حقق مطار مسقط الدولي نجاحات متسارعة وقفزات كبيرة في أعداد المسافرين والحركة الجوية في الأعوام التي تلت انتقال العمليات إلى مبنى مسافريه الجديد في عام 2018.

ويتضمن مبنى المسافرين بالمطار 40 جسرًا جويًّا لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق 29 صالة انتظار و16 صالة انتظار إضافية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق الحافلات عند الضرورة إلى جانب مواقف للطائرات بطاقة استيعابية تبلغ 59 موقفًا.

كما يتضمن المبنى 72 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركات الطيران و24 منضدة لتخليص إجراءات السفر لدرجة رجال الأعمال، وبوابتين مخصصتين للطائرات كبيرة الحجم كطائرات "ايرباص 380" متصلتين بجسور لصعود الطائرة و10 خطوط لأحزمة استلام الأمتعة خصصت 8 منها للرحلات الدولية و2 للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية قدرها 5200 حقيبة في الساعة وبطول 11 كيلومترًا ويقدم خدمات خاصة لمناولة الطائرات الخاصة.

يذكر أن مطار جوارارابيس - جيلبرتو فريري الدولي في البرازيل حصل على المركز الثاني عالميًّا، تلاه مطار كيب تاون بجنوب إفريقيا، ثم مطار "برازيليا جوسيلينو كوبيتشيك" الدولي في العاصمة الفيدرالية للبرازيل، وحصد مطار حمد الدولي بدولة قطر المرتبة الخامسة عالميًّا، ومطار أوساكا إيتامي الدولي باليابان المرتبة السادسة، ومطار "بيليم فال دو كانز" الدولي في البرازيل المرتبة السابعة، ومطار "تانكريدو نيفيس" الدولي البرازيلي المرتبة الثامنة، ثم مطار "طوكيو ناريتا" الدولي في العاصمة اليابانية بالمرتبة التاسعة ومطار "أمامي" الياباني المرتبة العاشرة.