جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير بنية تحتية عسكرية لحماس شمال غزة

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أعلنت القوات الإسرائيلية اليوم عن تدمير موقع إطلاق صواريخ تابع لحركة حماس ومصنع للأسلحة في شمال قطاع غزة.

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استُخدم الموقع لاستهداف مدينة سديروت في جنوب إسرائيل خلال هجوم سابق، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الصواريخ والأسلحة في المصنع.

 وفي سياق آخر، أشار مدير وزارة الصحة في غزة إلى التواجد العميق للجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا، مع تقارير عن قتال وضحايا في تلك المنطقة، مما يؤكد التصاعد الحالي للتوترات في المنطقة.

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام الوزارة: "نشاهد انتشارا للدبابات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية من المخيم، أنا على بعد نحو 700 متر من الاشتباكات وأسمع الصراخ من موقعي".

ويبدو أن تصريحات البرش تدعم ادعاء إسرائيل بأن قواتها تضيق الخناق على جباليا والشجاعية، اللتين يقول الجيش الإسرائيلي إنهما آخر معقلين لحماس في شمال القطاع.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير بنية تحتية عسكرية لحماس شمال غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع تم استخدامه لإطلاق الصواريخ على مدينة سديروت في جنوب إسرائيل، التي تعرضت لإطلاق نار خلال هجوم الحركة، في 7 أكتوبر الماضي.


وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على نحو 250 صاروخا وقذيفة وقذائف صاروخية، وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى في مصنع الأسلحة.

وكان مدير وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة قال، الاثنين، لشبكة CNN إن الجيش الإسرائيلي له وجود "عميق" في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، حيث تم الإبلاغ عن وقوع قتال عنيف وعشرات الضحايا.

 

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