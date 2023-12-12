بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

منافسة العميد في كاس العالم بين Al Ittihad vs Auckland City اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، يستعد فريق اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، للمواجهة أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، في مباراة مرتقبة اليوم، الثلاثاء 12 ديسمبر.

تعد هذه المشاركة هي الثانية لاتحاد جدة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك في النسخة الأولى عام 2005، وحقق حينها المركز الرابع. يأمل الفريق في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية في النسخة الحالية، خاصة بعد تراجع أدائه في الدوري السعودي.

أمامهم تحدي كبير في مواجهة أوكلاند سيتي، الذي يشارك في البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ويعتبر أكثر الأندية مشاركة في البطولة. كما حقق أوكلاند سيتي أفضل مركز له في عام 2014 حين حصل على الميدالية البرونزية.

في حال تأهل اتحاد جدة عقبة أوكلاند سيتي، سيواجه النادي السعودي الأهلي في الدور الثاني يوم الجمعة المقبل. يسعى العميد لتحقيق إنجاز والمنافسة على أعلى المستويات في بطولة العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

متي موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية ؟

من المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. ستكون هذه المواجهة متاحة للمشاهدين عبر قنوات SSC SPORTS السعودية.

يتطلع فريق اتحاد جدة إلى تجاوز الدور الأول من البطولة والفوز على أوكلاند سيتي، بهدف الوصول إلى مواجهة الأهلي في الدور التالي يوم الجمعة المقبلة في حال تحقيق التأهل.

من جهته، يسعى فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى تحقيق مفاجأة والتأهل لمواجهة الأهلي، حيث يطمح في تقديم أداء قوي يؤهله للمضي في البطولة وتحقيق الفوز على اتحاد جدة.

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يعتبر هذا اللقاء فرصة لكل فريق للإثبات وتحقيق بداية قوية في رحلته باتجاه التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

شبكة قنوات SSC تعتبر الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2023 في المنطقة العربية، حيث ستقوم بنقل مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر قناتها المشفرة SSC1 HD.

يُمكن متابعة هذه المباراة على قناة SSC1 HD عبر القمر الصناعي، ويتطلب ذلك استخدام التردد التالي. سيكون اللاعبون الذين يرغبون في مشاهدة المباراة على موعد مع التعليق الحي، حيث سيقدم فارس عوض التعليق الصوتي الرئيسي، بينما سيتولى محمد حسين أضرضور التعليق على القناة الصوتية الثانية.

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

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تشكيل الإتحاد المتوقع أمام اوكلاند سيتي

في حراسة المرمى مارسيلو جروهي في خط الدفاع أحمد بامسعود - فيليبي لويز - حسن كادش - مهند الشنقيطي في خط الوسط فابينهو - فيصل الغامدي - إيجور كورنادو في خط الهجوم صالح العمري - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

وتأتي مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023 كالتالي:

المباراة الافتتاحية للبطولة:

الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي- الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة.

ربع النهائي الأول:

الأهلي والفائز من المباراة الافتتاحية - يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة.

ربع النهائي الثاني:

أوراوا الياباني وليون المكسيكي- في يوم الجمعة 15 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف، على استاد الأمير عبدالله فيصل.

نصف النهائي الأول:

فلومينينسي البرازيلي والفائز من ربع النهائي الأول- يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نصف النهائي الثاني:

مانشستر سيتي الانجليزي والفائز من ربع النهائي الثاني - يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نهائي كأس العالم للأندية:

يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

مباراة تحديد المركز الثالث:

يوم الجمعة 22 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على استاد الأمير عبدالله فيصل.

طريق اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يستعد اتحاد جدة السعودي لافتتاح مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023. وفي حال تأهل الفريق السعودي من هذا الدور، سيكون على موعد في الدور الثاني مع الأهلي يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، في مباراة مرتقبة.

إذا نجح اتحاد جدة في تخطي فريق أوكلاند والأهلي، سيتأهل لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023. يعد هذا المشوار فرصة للفريق السعودي لتحقيق إنجازات كبيرة في البطولة العالمية وتحقيق التأهل للمراحل المتقدمة.