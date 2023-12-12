توافد المواطنين على لجان النوبارية بمحافظة البحيرة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

أخبار مصر
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

توافد المواطنون في ثالث أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، على لجان النوبارية بمحافظة البحيرة؛ للإدلاء بأصواتهم، وسط مشاركة واسعة، وتشديدات أمنية مكثّفة.

وتُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل، وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهّزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتُعلم النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان قد قد بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المرشحين البالغ عددهم 4؛ هم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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