أرامكو السعودية تستحوذ على 40 % في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة (قو).

 

وذكرت الشركة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الاستحواذ يمثّل أول دخول لأرامكو السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز إستراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

 

وأضافت أن الصفقة ستمكّن الشركة من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية "فالفولين"، بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة "فالفولين" الأمريكية في فبراير عام 2023م، مشيرة إلى أن شركة (قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، وأصول عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية، مما يعزز من طموحات أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان.

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