المصرف المركزي الإماراتي ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية (آفاق)

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"، الذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وقال المصرف في بيان بثته وكالة أنباء لإمارات (وام) إن انضمامه للنظام يأتي تماشيًا مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.

 

ويقوم نظام "آفاق" بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، حيث يقدّم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية ويتم تنفيذها للعملاء بين دول المجلس بشكل آني وبتكاليف منخفضة.

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