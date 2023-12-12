موريتانيا تحصل على قرض بقيمة 64.8 مليون يورو من البنك الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن البنك الدولي قدم لنواكشوط قرضًا ميسرًا بقيمة 64.8 مليون يورو من وحدات السحب الخاصة، موزعًا على اتفاقيتي قرض.

 

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء أمس الاثنين أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج بمبلغ 19 مليونًا و100 ألف من حقوق السحب الخاصة، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المختارة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية

 

وأضافت أن الاتفاقية الثانية تخص تمويل البرنامج الجهوي للإندماج لغرب إفريقيا WARDIP والذي يبلغ تمويله 45 مليون و700 ألف من حقوق السحب الخاصة، ويهدف إلى استخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.

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