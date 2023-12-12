تباطؤ التضخم في أميركا إلى 3.1% خلال نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت الأسعار لمجموعة واسعة من السلع والخدمات في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة في أميركا، مما أعطى الأمل في أن التضخم يسير في خطى متباطئة.

هذا وأفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1% عن العام الماضي، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون يشيرون إلى تباطؤ ليصل إلى 3.1%.

في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، أظهر المعدل السنوي تباطؤًا آخر بعد أن وصل إلى 3.2% في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر.. مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية اليوم دون تقطيع تويتر HD

عاجل| الموت يفجع وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

كورة لايف الآن ( 3 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية| يلا شوت

كـورة لايف بث مباشر تويتر مباراة الاتحاد.. الآن مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

يلا شوت الاتحاد بـدون تقطيع.. الآن مشاهدة مباراة الإتحاد وأوكلاند سيتي اليوم بث مباشر في كأس العالم للأندية – السعودية

مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت الشوط الثاني | كأس العالم للأندية (0-3) لاتحاد جدة