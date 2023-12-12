تباطؤ التضخم في أميركا إلى 3.1% خلال نوفمبر



ارتفعت الأسعار لمجموعة واسعة من السلع والخدمات في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة في أميركا، مما أعطى الأمل في أن التضخم يسير في خطى متباطئة.

هذا وأفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1% عن العام الماضي، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون يشيرون إلى تباطؤ ليصل إلى 3.1%.

في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، أظهر المعدل السنوي تباطؤًا آخر بعد أن وصل إلى 3.2% في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر.