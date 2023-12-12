هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لتوريد سكر خام والموعد النهائي لتلقي العروض 16 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الثلاثاء طرح ممارسة لتوريد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

ويتعين تقديم العروض للوصول في الفترة من الأول إلى 14 فبراير شباط و/أو من 15 إلى 29 فبراير شباط على أن يكون الدفع عند الاطلاع.

وسيكون متاحا تقديم العروض بالجنيه المصري أو الدولار غير شامل تكاليف التفريغ.

وكان وزير التموين علي المصيلحي قال في وقت سابق إن الاحتياطيات الاستراتيجية من السكر تكفي الاستهلاك لمدة 7.8 شهر.