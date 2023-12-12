سعيد حساسين يدلي بصوته بإحدى لجان كرداسة بمحافظة الجيزة: "نحن في عرس انتخابي" (صور)

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سعيد حساسين
سعيد حساسين

أدلى البرلماني السابق سعيد حساسين بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م، بإحدى لجان كرداسة في محافظة الجيزة، وصرح قائلًا نحن في عُرس انتخابي حقيقي والمصريين صنعوا لوحة حضارية رائعة. 

وأضاف حساسين أن رجال القضاء والشرطة مع المواطنين صنعوا هذه اللوحة في قالب من الالتزام التام بكافة المعايير.، معبرا عن شكره لرجال الجيش والشرطة على تأمين الانتخابات وتوفير الأمن والأمان لكل المواطنين.

انتخابات الرئاسة 2024

 

تجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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الإعلامي سعيد حساسين البرلماني سعيد حساسين
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