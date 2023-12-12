شاهد.. كيف احتفل الأهلي بجائزة محمود كهربا من الكاف

الفجر الرياضي
محمود كهربا
محمود كهربا

احتفل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة محمود كهربا لاعب الفريق، التي حصل عليها أمس كأفضل هدف في إفريقيا ضد الهلال السوداني.

واستقبلوا لاعبي الأهلي زميلهم محمود كهربا، بإحتفال مبهج وسط أجواء سعيدة في تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم استعدادا لمونديال الأندية.

وقد حصل اللاعب محمود كهربا على جائزة أفضل هدف في إفريقيا ضد الهلال السوداني لعام2023، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل هدف في قارة إفريقيا.

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محمود كهربا يحصل على جائزة أفضل هدف

وجاء ذلك خلال الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها.

وحصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.

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كما حصل النادي الاهلي علي أفضل نادي في إفريقيا، وكذلك حصل صنداونز الجنوب إفريقي على جائزة أفضل نادي كرة نسائية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الفائز من المباراة التي تقام اليوم بين فريق اتحاد جدة السعودي ضد نظيره أوكلاند سيتي.

الأهلي الكاف محمود كهربا الهلال السوداني
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