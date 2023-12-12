بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن وميونخ اليوم في دروي ابطال أوروبا

جولة الأبطال بين Manchester United and Bayern Munich اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري ابطال اوروبا، أندريه أونانا.تشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مباراة قمة مثيرة، حيث يستضيف مانشستر يونايتد فريق بايرن ميونخ في ملعب "أولد ترافورد". تعتبر هذه المواجهة قمة المجموعة الأولى، وتأتي وسط حاجة ملحة لفريق الشياطين الحمر إلى تحقيق الفوز للحفاظ على أمله في التأهل، بعد أن ضمن بايرن ميونخ صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

يملك فريق إيريك تن هاغ 4 نقاط ويحتاج إلى الفوز ونتائج أخرى محددة للمضي قدمًا في البطولة. يتعين عليهم تحقيق الفوز على بايرن، ثم يعتمدوا على تعادل كوبنهاغن وغلطة سراي، اللذين يمتلكون كل منهما خمس نقاط.

يدخل الفريقان المباراة وهما يعيشان فترة صعبة بعد خسارتهما في المباريات الأخيرة في الدوري المحلي. خسر بايرن ميونخ أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5، بينما خسر مانشستر يونايتد 0-3 أمام بورنموث.

عبر توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن قلقه من رد فعل مانشستر يونايتد وقدرتهم على التسجيل في البطولة الأوروبية. يعتبر توخيل مباراة الليلة فرصة هامة للتأكيد على تأهل فريقه والاستعداد للدور القادم.

من ناحية أخرى، أكد إيريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن الفرصة ما زالت قائمة وأن فريقه يملك الثقة في قدرته على تحقيق الفوز على أي فريق. يعتبر تن هاغ هذه المباراة فرصة حقيقية للاستفادة من ضعف البايرن في اللقاء الأخير.

يُذكر أن اللقاء الليلة يعد اللقاء رقم 12 بين الفريقين عبر التاريخ، حيث انتصر كل فريق في 5 مناسبات، وتعادلوا في 5 مواجهات أخرى. تعد هذه المباراة تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين وستكون محور انتباه عشاق كرة القدم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

يتجه فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني في مباراة مهمة ستقام مساء اليوم، الثلاثاء 12 ديسمبر، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024. من المتوقع أن يتم استضافة المباراة في ملعب أولد ترافورد، المعقل الرئيسي لفريق مانشستر يونايتد في مدينة مانشستر اليوم.

تم تحديد موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لعام 2023-2024. ستبدأ المباراة في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، و9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ يلا شوت

يحتل بايرن ميونخ الصدارة في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024 برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفريق البايرن 5 انتصارات وتعادل وحيد دون أن يتعرض لأي خسارة. وبالمقابل، يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط. لذلك، ينتظر الجماهير بفارغ الصبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

لمتابعي كرة القدم، يثير السائلون استفسارات حول القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024. يتولى مجموعة قنوات بين سبورت القطرية مهمة نقل بث مباشر لمباريات دوري الأبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن من خلال ترددات مشفرة تتطلب اشتراكًا سنويًا أو شهريًا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة قنوات أوروبية مفتوحة ستنقل مباراة اليوم، ونقدم لكم ترددات قناة مجانية وقناة BeIN Sports 1 HD التي ستقدمان بثًا حيًا لمباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ.

تردد قناة BT Sport 2 HD تردد قناة BeIN Sports 1 HD القمر الصناعي: Astra 2A التردد: 12515 معامل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024 ؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ

يتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد اليوم، لمواجهة البايرن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا. خط الدفاع: سيرجيو ريجيليون - لوك شو - هاري ماجواير - ديوجو دالوت. خط الوسط: سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز - سفيان أمرابط خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال - أنتوني.

تشكيل بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد

يأتي تشكيل بايرن ميونخ المتوقع، لمباراة مانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير. خط الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز. خط وسط الملعب: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - إيريك موتينج. في خط الهجوم: كينجسيلي كومان - هاري كين - ليروي ساني.

دوري أبطال أوروبا.. ماذا يحتاج اليونايتد للتأهل؟

بحاجة فريق مانشستر يونايتد إلى الفوز على فريق بايرن ميونخ، في انتظار نتيجة مباراة كوبنهاجن وغالاتا سراي التي ستقام في نفس الوقت، للتأهل إلى الدور التالي. يأمل الفريق بتجنب الخروج المبكر من البطولة، التي فاز بها فريق "الشياطين الحمر" ثلاث مرات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان يونايتد والبايرن ميونخ | من هنــــا

في الموسم الحالي، يواجه فريق مانشستر يونايتد صعوبات واضحة، حيث حقق فوزًا وحيدًا فقط في البطولة، بجانب تعرضه لثلاث هزائم. لذلك، من الضروري أن يقاتلوا في المباراة الأخيرة ضد فريق بايرن ميونخ. يحتاجون إلى الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل، وذلك بعد تعادلهم مع فريقي غلطة سراي وكوبنهاجن. ومع ذلك، فإن مهمتهم لن تكون سهلة حتى وإن كانوا يلعبون على أرضهم في ملعب أولد ترافورد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان يونايتد والبايرن ميونخ | من هنــــا

فوز مانشستر يونايتد على البايرن ليس كافيًا للتأهل إلى الدور التالي، يجب أن تنتهي مباراة كوبنهاجن مع جالاتا سراي بالتعادل حتى يكون رصيدهما 6 نقاط، وبفوز الشياطين الحمر سيصبح أصل النقاط 7، وبالتالي سيلتحقون بالبافاري.

البايرن يسعى إلى استعادة التوازن

يتأمل لاعبو بايرن ميونخ الفوز في مباراتهم ضد اليونايتد، بهدف استعادة رضى جماهيرهم واستعادة التوازن بعد الهزيمة الكبيرة التي منيوا بها في مباراتهم ضد آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري الألماني يوم السبت الماضي.

في الوقت الحالي، يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، وهو يتأخر بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفركوزن. يجب أن يُذكر أن الفريق الذي فاز بلقب بوندسليجا في الـ11 موسمًا الأخيرة، لديه مباراة مؤجلة مع يونيون برلين.