تاريخ مواجهات الأهلي أمام منافسيه في مونديال الأندية (أرقام)

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

انطلقت اليوم منافسات بطولة مونديال  الأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي والتي تجري احداث شوطها الثاني الان، بتفوق العميد بثلاثية نظيفة.

ولكن ماذا قدم الأهلي أمام منافسيه المحتملين خلال المواجهات السابقة.

أرقام إيجابية أمام اوكلاند وذكريات مواجهة الاتحاد

الأهلي أمام الاتحاد السعودي كانت أولى المواجهات عام 1992، والتي جاءت ضمن منافسات البطولة العربية وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين مقابل هدف.

وتكررت المواجهة في بطولة النخبة العربية عام 1995، والتي شهدت فوز العميد بهدف نظيف.

وتواجه الفريقين مرتين في بطولة السوبر السعودي المصري، الاولى عام 2001 والتي شهدت فوز اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدفين المارد الاحمر.

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بينما في عام 2005 تفوق اتحاد جدة بهدف نظيف لتكون الانتصارات لصالح الفريق السعودي.

وعلى عكس مواجهات الاتحاد والأهلي، تأتي مواجهات الاهلي أمام اوكلاند سيتي في موسم  2006-2007 وموسم 2022-2023 والذي تفوق فيها الأهلي في المباراة الاولى بثنائية، والمباراة الثانية بثلاثية.

قائمة الاهلي في مونديال الاندية

محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وعلي معلول، وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق وعمرو السولية، وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، وأنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم كهربا وبيرسي تاو

الاتحاد أوكلاند مونديال الاندية البطولة العربية
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