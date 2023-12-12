أمين تنظيم حزب المؤتمر: المصريون أرادوا إرسال رسالة للعالم أجمع أننا شعب متحضر

أخبار مصر
أمين تنظيم حزب المؤتمر
أمين تنظيم حزب المؤتمر

قال المهندس هيثم أمان، أمين تنظيم حزب المؤتمر، إن المشهد الحضاري الذي أظهره المصريون للعالم أجمع في انتخابات الرئاسة يدل على عزمهم وإرادتهم بخروج المشهد الانتخابي بأفضل صورة له.

وأضاف أن المصريين أرادوا إرسال رسالة للعالم أجمع أننا شعب متحضر ويعي جيدًا كيف يختار رئيسه بمحض إرادته.

وأوضح أمين تنظيم حزب المؤتمر، أن الانتخابات على مدار الـ3 أيام الماضية، شهدت تصدر الشباب والمسنين والسيدات وذوي الهمم للمشهد الانتخابى منذ بداية فتح لجان الاقتراع وحتى هذه اللحظة في جميع محافظات مصر.


وتابع: «وتصدر المسنات المشهد الانتخابى، على الرغم من كبر سنهن، إلا أن ذلك لم يمنعهم من المشاركة في الانتخابات».

واستكمل المهندس هيثم أمان حديثه، مؤكدًا أن اللجان العامة شهدت إقبالًا غير مسبوقًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مضيفًا أنه سعيد بالأعداد الكبيرة من الناخبين الذين حرصوا على الحضور.

وأكد «أمان» أن فرحته الكبيرة ستكون بنجاح العملية الانتخابية وليس نتيجة الانتخابات.

واختتم المهندس هيثم أمان، حديثه مؤكدًا أن ملايين المصريين الذي أدلوا بأصواتهم يعبرون بصدق عن رأي الشارع دون ضغوطات من أي احد أو توجيهات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في المشاركلة الفعالة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

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