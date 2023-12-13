عاجل.. الدائرة الرابعة بالإسكندرية: السيسي يحصل على 183 ألف صوتا

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت الدائرة الرابعة أول الرمل محافظة الإسكندرية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تضم اللجنة  36 لجنة  فرعية، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية  294650 ناخبا، وذلك وفق "اكسترا نيوز".

وأعلنت  أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 209321 ناخبا  ونسبة حضور 71%، وإجمالي الأصوات البطالة 948 صوتا، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 208373 صوتا بنسبة 99،5 %.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 183152 صوتا بنسبة 87 %، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1881 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 572 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 22768 صوتا..

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