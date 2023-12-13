مستشار أمين عام “حماة الوطن” بالإسماعلية: شكرًا للشعب المصري الذي سطر ملحمة تاريخيّة

الفجر السياسي
بوابة الفجر

قال المهندس عاطف عثمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية، إن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية كبيرة خلال اليومين يعكس وعي المصريين بأهمية صوتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا ألى أن المشاهد الإيجابية المتعددة التي تمثلت في الانتخابات تستحق الشكر والدعم، وتؤكد وقوف الشعب خلف دولته بكل وطنية وحب.

وأشار المهندس عاطف عثمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية، في بيان صحفي له إن يوما الانتخابات شهدا إقبال كبير من فئة الشباب والنساء، وكبار السن أمام اللجان الانتخابية.
 

واختتم  رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية، تصريحاته بالقول:" نشكر جموع المصريين.. ودائما ما ينجح راهننا على وعي المصريين في كافة الاستحقاقات".

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